“An Intimate Arena”: il ritorno di Elisa a Verona

Con “An Intimate Arena”, Elisa farà il suo ritorno a Verona, dove l'anno scorso è stata l'headliner dell'Heroes Festival 2022, portando in scena in tre serate magiche dal 28 al 31 maggio il suo “Back to the future live”. Proprio l'album “Ritorno al futuro/ Back to the future” è stato premiato a inizio anno con il Primo Disco di Platino, mentre dai concerti a Verona è stato realizzato un dvd speciale con riprese registrate all'Arena.