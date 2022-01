“A tempo perso” e “Show’s Rollin'”: Elisa racconta le sue ultime due sorprese

Negli ultimi tempi, Elisa è un vulcano di sorprese. Dopo l’annuncio della partecipazione a Sanremo e di un doppio disco, in italiano e in inglese, ora arrivano due nuove canzoni, lanciate online per i fan come anteprima di “Ritorno al Futuro / Back to the Future”. Svelata anche la cover che porterà all’Ariston, tratta dal film “Flashdance”.