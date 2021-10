“A casa tutti bene”, Jovanotti firma la sigla della prima serie di Muccino

“A casa tutti bene - La Serie”, già prevista su Sky a dicembre, arriva più di 3 anni dopo l'uscita al cinema del film “A casa tutti bene”: viene presentata alla Festa del Cinema proprio oggi, giovedì 21 ottobre. “Gabri facci impazzire tutti come sai fare tu!”, è il messaggio che Jova ha voluto lanciare proprio al regista, al primo progetto per il piccolo schermo. Poi, su domanda dei più curiosi, l'artista si è lasciato andare con grande entusiasmo a un primo giudizio sulla serie, dopo aver già visto in anteprima 3 puntate: “È Muccino in purezza, Muccino al cubo, Muccino totale!”.