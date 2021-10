“7 Vite”: il primo libro di Aka 7even esce a novembre

“C’è stato un giorno in cui la musica è diventata la mia migliore amica, la mia stella polare, il mio sogno. Volevo raccontarvi di quel giorno, di come è arrivato, di cosa è successo dopo”, ha scritto Aka 7even per spiegare ai suoi follower quale sarà l’argomento trattato dalla sua prima opera da scrittore. Il riferimento è al giorno del suo risveglio dal coma in cui è entrato a 7 anni ed è rimasto per una settimana.