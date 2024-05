“50 Special” dei Lunapop compie 25 anni: il ricordo di Cesare Cremonini

È in questo scenario che “50 Special” rivoluziona la vita di chiunque, diventando molto più che un semplice tormentone estivo. Cesare Cremonini, oggi, la ricorda così: “Ho sempre pensato che il segreto della canzone si nascondesse nelle prime quattro parole. Erano i versi di una nuova generazione che andava dritta al punto, in volo fin dalla prima battuta, una porta che si apre sulla pista piena di una festa. Per questo il pubblico ai concerti non la canta, la grida, facendo rimbalzare in bocca quelle parole che hanno il profumo del rock’n’roll della fine degli anni 50”.