Verso Italia-Venezuela: l’abbraccio tra Cannavaro e Buffon e le sfide a…ping pong

La Nazionale ha già ritrovato la concentrazione, con un allenamento sul campo a cui hanno assistito anche due ex nazionali come Amauri e Matteo Ferrari. Ora si attende solo il calcio d’inizio, alle 22.00 (ora italiana) al Chase Stadium di Fort Lauderdale, in Florida. Domenica sera, invece, sarà il turno dell’altra sfida amichevole contro l’Ecuador, in preparazione ai prossimi Campionati Europei in Germania.