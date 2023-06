Under 21, la storia di Giorgio Scalvini che ascolta Tedua e ha affrontato Blanco

Tra i protagonisti dell’Under 21, c’è il difensore Giorgio Scalvini che per caricarsi prima delle partite ascolta sempre Tedua. Forse non tutti sanno che Scalvini, qualche anno fa, ha anche affrontato Blanco sul campo da calcio. Il cantante, che all’epoca non aveva ancora sfondato con la musica, giocava come difensore nella Feralpisalò.