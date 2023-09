Spalletti, il nuovo CT si presenta: “Essere qui è un sogno che parte da lontano”

Dopo questa introduzione, è arrivato il momento di Luciano Spalletti, che non ha nascosto l'emozione per il nuovo incarico: “Essere qui, alla mia presentazione come CT della Nazionale, è un'emozione indescrivibile, un sogno che parte da lontano: dai Mondiali in Messico del 1970, quando chiesi a mia madre di cucirmi una bandiera dell'Italia il più grande possibile per festeggiare la vittoria contro la Germania per 4 a 3. Proverò a portare questa bandiera anche in panchina, riaccendendo questo sogno in tutte le migliaia di bambini che vedono la Nazionale”.