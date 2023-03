Roberto Mancini ritrova Malta, 30 anni dopo la doppietta a Palermo

“A testa alta”, recitava il post sui social della Nazionale al termine della recente sconfitta per 2 a 1 contro l’Inghilterra, a Napoli, dopo un secondo tempo che aveva mostrato comunque gli Azzurri in crescita. È con questo spirito che l’Italia si è presentata a Malta, dove ieri ha svolto un doppio allenamento in vista di un appuntamento da non fallire per rimettere le qualificazioni a Euro 2024 sul binario giusto.