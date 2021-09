Roberto Mancini, da ct dei record a dottore

Nel suo discorso, l’allenatore ha ricordato la mitica finale di Euro 2020 a Wembley contro l’Inghilterra dicendo di essere fiero di quello che hanno fatto i suoi ragazzi. Giovedì 30 settembre Mancini diramerà i convocati per la final four della Nations League, in programma a Milano e Torino. Mercoledì 6 ottobre l’Italia sfiderà a San Siro la Spagna nella prima semifinale, mentre il giorno dopo si terrà il match tra Francia e Belgio.