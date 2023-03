Retegui fa 2 su 2: l’Italia si rialza a Malta in mezzo… al caos della banda

La cosa più importante era che arrivasse una vittoria, e così è stato. A Malta, la Nazionale Italiana ha conquistato il successo nella seconda partita valida per le qualificazioni ai prossimi Campionati Europei. A segno, per la seconda volta consecutiva dopo il debutto in maglia azzurra, è andato ancora Retegui, in un’atmosfera folkloristica in cui la banda musicale maltese ha tenuto banco non poco.