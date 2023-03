Radio Italia solomusicaitaliana, una giornata al fianco degli Azzurri a Coverciano

Radio Italia solomusicaitaliana è andata a tastare a Coverciano il polso della Nazionale Italiana di calcio, di cui è media partner ufficiale, in vista dell’esordio nelle qualificazioni ai prossimi Campionati Europei, di cui siamo campioni in carica. La prima partita non è uno scontro banale: giovedì 23 marzo è in programma Italia-Inghilterra a Napoli, città in cui gli Azzurri tornano dopo 10 anni.