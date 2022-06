È terminata la terza settimana di allenamento per la Nazionale Femminile di calcio a Coverciano. Nel mirino ci sono i prossimi Campionati Europei, al via il 6 luglio: in attesa di partire per l’Abruzzo e continuare la preparazione, c’è tempo anche per divertirsi in campo. Flaminia Simonetti, Cristiana Girelli, Manuela Giugliano e Daniela Sabatino sono le protagoniste di una divertente challenge sui social.