Nazionale, via al raduno prima di Euro 2024: Azzurri in campo con i bambini

Siamo entrati nel mese di giugno, quello in cui prenderanno ufficialmente il via i prossimi Campionati Europei di calcio, in Germania. La Nazionale Italiana si avvicinerà all’importante appuntamento con due amichevoli in programma nei prossimi giorni: il primo impegno servirà ai giocatori pre-convocati da Spalletti per mettersi in luce e convincere il CT a portarli con sé anche a Euro 2024.