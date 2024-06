Nazionale, una vittoria per volare in Germania con lo spirito giusto

È bastato un gol, ad opera di Davide Frattesi, per portare a casa la vittoria per 1 a 0 nell’ultima amichevole contro la Bosnia ed Erzegovina, a Empoli. Soprattutto, è la terza partita di fila senza subire reti per la squadra di Spalletti, contento ma non ancora soddisfatto del tutto: “Non siamo ancora al 100%, ma abbiamo tempo”, commenta fiducioso il CT dopo il match.