Nazionale, Spalletti ha scelto: la lista dei 26 convocati per Euro 2024

Dopo l'amichevole di martedì (4 giugno) contro la Turchia, terminata con zero reti allo Stadio dall'Ara di Bologna, gli Azzurri sono attesi dall'ultimo test match prima dell'inizio degli Europei. La prossima amichevole è in programma domenica 9 giugno, alle ore 20.45, allo Stadio Castellani di Empoli, dove gli Azzurri sfideranno la Bosnia ed Erzegovina. Poi, Luciano Spalletti e i 26 Azzurri partiranno finalmente per la Germania.