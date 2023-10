Nazionale sconfitta in Inghilterra, ma… Cosa serve per andare a Euro 2024

A Wembley, lo stesso stadio in cui gli Azzurri hanno vinto gli ultimi Europei, stavolta è l’Inghilterra a imporsi per 3 a 1 e ottenere la qualificazione aritmetica. Il secondo posto del Gruppo C al momento è dell’Ucraina, 3 punti avanti all’Italia: noi, però, abbiamo una partita in meno.