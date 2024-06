Nazionale in ritiro: i fantastici numeri 10 di ieri incontrano gli Azzurri di oggi

Tutto questo mentre schizzano le vendite per la prossima amichevole della Nazionale, in programma domani sera (martedì 4 giugno) a Bologna contro la Turchia: i biglietti emessi superano quota 19mila per il primo dei due impegni che anticipano la partenza per la Germania, direzione Campionati Europei. Non ci sarà nemmeno Scalvini, dopo il brutto infortunio al crociato: al suo posto, è stato chiamato Gatti, già preallertato in seguito all’altro forfait in difesa di Acerbi.