Nazionale femminile, Europei: come deve finire Italia-Belgio per andare ai quarti

Si sperava in una vittoria contro l’Islanda, ma è arrivato un pareggio che tiene comunque in vita la Nazionale femminile negli Europei di calcio in corso in Inghilterra. Per superare il girone e accedere ai quarti di finale, le Azzurre non possono sbagliare nel prossimo match contro il Belgio, ma la qualificazione non dipende solo da loro.