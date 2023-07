Nazionale Femminile: ancora una partita per volare agli ottavi dei Mondiali

È finita con una sconfitta per 5 a 0 contro la Svezia, ma per mezz’ora l’Italia ha resistito bene contro una delle squadre maggiormente favorite per la vittoria non solo del Gruppo G, ma anche dell’intero torneo. È da qui che bisogna ripartire, per cancellare gli errori e il crollo che la nostra allenatrice ha comunque ammesso poco dopo il termine del match.