Nazionale, è la settimana decisiva: battere la Svizzera per andare ai Mondiali

Roberto Mancini è sicuro: contro la Svizzera, allo stadio Olimpico di Roma, la Nazionale farà una grande partita, con l'obiettivo di qualificarsi subito per i Mondiali dell'anno prossimo in Qatar. Gli Azzurri campioni d'Europa sono già a Coverciano per il primo allenamento in gruppo: venerdì sera serve per forza una vittoria. Ecco perché un pareggio potrebbe non bastare.