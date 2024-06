Nazionale, buona la prima: agli Europei tornano le “notti magiche”

A pochi passi dalla cittadina in cui la Nazionale si allena durante gli Europei, ci siamo anche noi di Radio Italia solomusicaitaliana che, in qualità di media partner ufficiale, vi stiamo raccontando tutti gli aggiornamenti da Casa Azzurri. La stessa location, diventata immediatamente il punto di riferimento per gli italiani in Germania, si è popolata ieri di tanti tifosi che hanno assistito alla tanto attesa Italia-Albania, esultando tutti insieme e cantando con i calciatori, a distanza, ancora una volta “Notti magiche”: tra le note di “Un’estate italiana” e altri cori, anche le strade tedesche si sono colorate di azzurro.