Nazionale: 3 cose positive da cui ripartire, nonostante la sconfitta con la Germania

LE PAROLE DI MANCINI. La nuova Italia è ancora un cantiere e, per questo motivo, i passi falsi fanno parte del cammino. Lo sa bene Roberto Mancini che, contro la Germania, ha agganciato Sacchi a quota 53 panchine in Nazionale: “Questa sconfitta non vanifica nulla, è un percorso dove faremo cose buone e meno buone”, ha spiegato il CT al termine dell’ultimo incontro. “Il gruppo è aperto e giocheremo altre due partite a settembre”, ha poi aggiunto ribadendo comunque che, ieri sera, ci sono state cose “importanti e buone” da tenere a mente per il futuro di questa squadra, nonostante la delusione del risultato.