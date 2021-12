Nations League 2022, il girone di ferro della Nazionale. Prima c'è Italia-Argentina

Le Final Four sono in programma a giugno 2023: per quanto riguarda l'Italia e le altre 15 Nazionali della Lega A, per qualificarsi servirà arrivare primi nel girone; le ultime classificate retrocederanno nella Lega B. Le sfide del girone inizieranno invece a giugno 2022, mese in cui saranno disputate 4 delle 6 giornate di gara, per via della programmazione invernale della Coppa del Mondo di Qatar 2022.