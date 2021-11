Mondiali 2022, come funzionano i play-off e chi può pescare l'Italia

A decidere quali saranno gli incontri, sarà il sorteggio di venerdì 26 novembre: delle 12 Nazionali che vi prenderanno parte, 6 saranno teste di serie, tra cui l'Italia, mentre altre 6 non lo saranno. Sulla base di questa distinzione, quindi, verranno formati 3 gironi da 4, in modo che 2 teste di serie sfidino rispettivamente in una gara secca (90 minuti, più eventuali supplementari e rigori) 2 squadre che invece non sono teste di serie.