Macedonia del Nord, ancora tu: la prima Nazionale di Spalletti non va oltre il pari

La situazione del Gruppo C, così, si fa ancor più complicata. Dopo tre partite, i punti degli Azzurri sono solo 4. Per salire al secondo posto ed evitare i play-off, sarà fondamentale vincere martedì (12 settembre) contro l'Ucraina, attualmente seconda a 7 punti ma con un match in più giocato rispetto alla nostra Nazionale. Anche nelle partite successive, non saranno più ammesse sbavature.