La Nazionale viaggia unita verso la semifinale di Nations League

“Conosciamo i loro punti di forza e i punti deboli. È una gara importante, vogliamo vincere e andare in finale”, ha ribadito Francesco Acerbi alla stampa, prima di aggiungere: “Metteremo qualcosa in più per far sì che accada”. Due anni fa era finita 2 a 1 per la Spagna, con gli Azzurri che si erano rifatti conquistando poi la finale per il terzo posto contro il Belgio.