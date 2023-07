La Nazionale Under 19 ha vinto gli Europei. I complimenti di Mancini

Anche per questo, il presidente federale Gabriele Gravina non ha nascosto un’enorme soddisfazione per il risultato, che arriva dopo il secondo posto al Mondiale Under 20: “Successo storico! I ragazzi sono stati straordinari, così come mister Bollini e tutto lo staff, hanno creato un gruppo eccezionale capace di imporsi in un torneo difficilissimo”, ha commentato. “Adesso la responsabilità del calcio italiano è non disperdere il grande lavoro svolto dal Club Italia e il talento degli Azzurrini”.