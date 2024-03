La Nazionale torna negli USA, dopo 19 anni, con una maglia tutta nuova

Le prossime due amichevoli rappresentano il penultimo test per la Nazionale italiana, prima degli Europei in Germania, al via il 14 giugno. Il debutto degli Azzurri è in programma il giorno dopo, il 15 giugno, a Dortmund contro l’Albania; poi, sarà il momento della sfida contro le altre due squadre del girone B, Spagna e Croazia. Radio Italia solomusicaitaliana è pronta ad accompagnare la Nazionale in qualità di media partner ufficiale.