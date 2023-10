La Nazionale torna a Bari: contro Malta per fare 10 su 10

Il gruppo ha già raggiunto il Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove oggi (lunedì 9 ottobre) è in programma il primo allenamento in vista di Italia-Malta. Il match è in programma sabato sera al San Nicola di Bari, uno stadio in cui la Nazionale manca da 7 anni: era il 16 settembre 2016 e, contro la Francia, andò in scena anche il primo test VAR ufficiale nel nostro Paese.