La Nazionale si stringe attorno a Chiesa. Roberto Mancini: “Ti aspettiamo”

Non solo la Juventus, ma anche la Nazionale perde Federico Chiesa dopo il brutto infortunio accusato nel weekend contro la Roma. La stagione del centrocampista è già finita: la diagnosi recita infatti una lesione del legamento crociato anteriore che terrà Chiesa lontano dai campi per parecchi mesi. Salta, per lui, anche l’appuntamento con gli Azzurri per gli spareggi mondiali: “A fare la differenza è la voglia di rialzarsi”, scrive Roberto Mancini. Anche i compagni, da Donnarumma a Zaniolo, gli mandano il loro in bocca al lupo.