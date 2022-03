La Nazionale riparte da zero con una vittoria, insieme a Mancini

A farsi portavoce degli Azzurri, in un momento così complicato, è stato il Capitano dell’Italia, Giorgio Chiellini: “Ci aspettavamo di disputare un'altra partita e non possiamo negarlo. Il calcio è questo”, scrive su Instagram il difensore, dopo la vittoria per 3-2 a Konya. “Giovedì è stata una pagina triste nelle nostre carriere, rimarrà sempre un grande vuoto dentro di noi. Ma nello sport, così come nella vita, bisogna avere la forza di rialzarsi. Sempre”.