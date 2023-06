La Nazionale parte per le Finals di Nations League con una maglia speciale

Per l’occasione, l’Italia metterà in mostra una divisa celebrativa per il 125esimo anniversario della FIGC, nata il 26 marzo 1898. La maglia, caratterizzata da un look retro, si ispira a quella che la Nazionale ha indossato nel suo esordio nel 1910, quando ha sconfitto per 6-2 la Francia all’Arena Civica di Milano: è infatti bianca, con dettagli in oro, ed è impreziosita sul petto dallo scudetto delle Nazionali italiane di calcio, affiancato da una corona d’alloro. Anche i pantaloncini sono bianchi, con i dettagli dorati e un altro scudetto nella sua versione celebrativa.