La Nazionale fa 2 su 2 in America: battuto anche l’Ecuador

Per il commissario tecnico, che ha sfruttato i due incontri per far ruotare i giocatori a disposizione, il bilancio della tournée è assolutamente positivo. Il vantaggio è arrivato dai piedi di Pellegrini, alla sesta rete con l’Italia; a chiudere il match nel recupero, è stato lo splendido 2-0 di Barella, che invece è arrivato a quota 9 reti in Nazionale, agganciando 3 leggende azzurre come Boninsegna, Cabrini e Totti.