La Nazionale a Palermo per superare il primo ostacolo verso Qatar 2022

La Nazionale è pronta a scendere in campo per guadagnarsi l’accesso ai prossimi Mondiali di calcio, in programma in inverno in Qatar. La qualificazione passa necessariamente dalla sfida alla Macedonia del Nord in programma giovedì 24 marzo a Palermo. In caso di successo, ci attende la partita decisiva in trasferta contro la vincente tra Portogallo e Turchia.