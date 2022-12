La malattia ferma Gianluca Vialli. Gravina: “Tornerà presto”

“Ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri”, è l’annuncio che Gianluca Vialli ha fatto alla FIGC oggi, mercoledì 14 dicembre. “L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio”.