L’ultimo raduno prima di Euro 2024: ecco i 30 convocati di Spalletti

In vista della nuova avventura europea, a 3 anni dal trionfo di Wembley, il CT Spalletti ha ufficializzato i 30 nomi per il raduno del 31 maggio al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Ci sono delle novità rispetto agli ultimi impegni, come la prima chiamata in Nazionale per il difensore del Bologna Riccardo Calafiori; a un anno e mezzo dalla sua unica presenza in azzurro, c’è anche il ritorno di Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus. Dopo il debutto negli incontri di marzo in America, sono confermati Raoul Bellanova, del Torino, e Michael Folorunsho, del Verona; a mesi di distanza, tornano in gruppo anche il centrocampista del Torino Samuele Ricci e il portiere della Lazio Ivan Provedel.