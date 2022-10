L’Italia ritrova Inghilterra e Macedonia del Nord: i sorteggi per EURO 2024

La Nazionale è imbattuta contro l’Ucraina, così come contro Malta, ultima Nazionale ad essere sorteggiata nel girone, contro cui gli Azzurri possono addirittura vantare 8 vittorie su 8. Le partite per la qualificazione ai prossimi Campionati Europei sono in programma tra marzo e novembre dell’anno prossimo, periodo in cui l’Italia sarà impegnata anche nella Final Four di Nations League: il calendario preciso dovrebbe essere comunicato presto dall’UEFA.