L'arte arriva a Coverciano: un nuovo murale per dare la carica agli Azzurri

"C'è un momento magico - ha sottolineato Maupal - in cui tutta l'Italia si unisce: è nel momento topico dell'inno, prima di ogni partita, cantato dagli azzurri in cui esprimono la condivisione, la forza e la passione. Poterlo dipingere nel centro sportivo di Coverciano, stando fianco a fianco con gli atleti, lo staff e l'allenatore è un'emozione indescrivibile, è stimolante. E' un vero onore per me".