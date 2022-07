Italia-Islanda, perché è già una partita decisiva per la Nazionale femminile

A suonare la carica da Manchester, nelle ultime ore, sono state due figure importanti della nostra Nazionale femminile. Per prima la CT Milena Bertolini che, in conferenza stampa, ha detto: “Non vediamo l’ora di scendere in campo per dimostrare a tutti che non siamo la squadra vista con la Francia. Chiederò alle ragazze di giocare con rabbia e orgoglio”. Tra le calciatrici chiamate a soddisfare la sua richiesta, non può mancare la nostra capitana, Sara Gama: “Questo gruppo ha superato momenti altrettanto complicati. Questa partita va affrontata con grande umiltà e con la compattezza che ci ha sempre contraddistinto”, ha aggiunto quindi il difensore.