Italia-Belgio, perché la “finalina” di Nations League non è un'amichevole

Il match è in programma infatti tra poco all'Allianz Stadium di Torino, lo stadio che è diventato anche la casa di Manuel Locatelli dopo il suo passaggio alla Juventus in estate. Proprio il centrocampista, fresco di proposta di matrimonio alla sua Thessa, ha voluto ribadire l'importanza del match: “Vogliamo vincere, anche per il Ranking”, ha detto ricordando il primato del Belgio nella classifica delle Nazionali realizzata dalla Fifa, grazie a campioni come De Bruyne e Lukaku.