I Campioni tornano in campo, per i Mondiali e per la storia

I Campioni sono pronti a tornare in campo, per i Mondiali e per fare ancora una volta la storia. 50 giorni dopo la vittoria agli Europei , gli Azzurri sono di nuovo insieme per centrare la qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022. Intanto il capitano Giorgio Chiellini riguarda le foto di quella magica notte a Wembley, ora esposte a Coverciano…