Gigi trova Gigio: la prima volta di Buffon da Capo Delegazione degli Azzurri

Buffon ha già incontrato Spalletti, definito “l’uomo giusto al momento giusto”, ma anche tanti convocati per il prossimo impegno contro la Macedonia del Nord: tra questi, c’è anche il suo “erede” tra i pali, Gianluigi Donnarumma. Il loro confronto, trasmesso sui canali social della Nazionale, ha mandato in visibilio tanti utenti: “Gigi è stato il numero uno in tutto. Da lui ho imparato tutto, dalla tecnica a come si sta in porta”, dice Donnarruma su Buffon. L’ex numero 1 azzurro, proiettato già a sabato, risponde: “È chiaro che non potrò che sentire un trasporto e un’emozione forte”.