Gigi Buffon suona la carica: guarda il video del coro degli Azzurri a Coverciano

Giocatori e staff, tutti in cerchio e uniti per la vittoria. Questa è l'immagine che è arrivata dal Centro Tecnico Federale di Coverciano, che gli Azzurri hanno appena lasciato per raggiungere Londra, dove domani (17 ottobre) sfideranno l'Inghilterra. Quella di Wembley sarà una partita importantissima per il percorso verso Euro 2024: in caso di vittoria, raggiungeremo gli inglesi al primo posto del girone C.