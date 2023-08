Gigi Buffon e quell’amore per la Nazionale che non poteva finire

Dopo l’addio di Gianluca Vialli, non poteva che essere un altro grande ex campione a ricoprire il ruolo di Capo Delegazione della Nazionale Italiana di calcio. Gigi Buffon ha scelto di ripartire infatti dall’Azzurro per iniziare una nuova carriera nel calcio, subito dopo aver annunciato il ritiro dall’attività in campo.