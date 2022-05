Finalissima Italia-Argentina: l’ultima di Chiellini con la nuova maglia a scacchi

Il prossimo 1 giugno, quindi, verrà vestita per la prima volta dagli Azzurri nella “Finalissima” contro l’Argentina. La partita sarà anche l’occasione per salutare Capitan Chiellini, all’ultima presenza prima di dire addio alla Nazionale dopo 18 anni: “La Nazionale è il sogno di tutti i bambini e non avrei mai potuto immaginare di fare un percorso del genere”, ha raccontato il difensore a due giorni dal suo ultimo match con l’Italia. “Non ho rimpianti. Tra i ricordi più belli metto la vittoria dell'Europeo e la serata di mercoledì, sono tanto felice. Poi c'è l'esordio, che è sempre bello e magico”. La sua prima volta in maglia azzurra, dopo la gavetta in Under 15, Under 19 e Under 21, risale al novembre 2004, un’amichevole contro la Finlandia, sotto la guida del CT Lippi; a raccogliere l’eredità e portare la fascia al braccio dopo di lui, sarà il compagno di reparto Bonucci.