Festa azzurra: siamo a Euro 2024. Scopri la data del sorteggio

La qualificazione è arrivata all'ultima partita del gruppo C e al termine di un match molto teso, in cui gli Azzurri sono andati in molte occasioni vicini al gol senza mai trovare la rete del vantaggio. Il pareggio, però, è bastato a difendere il secondo posto del gruppo e a evitare i temutissimi play-off. Così, al fischio finale è scattata la festa azzurra in campo e sugli spalti, con abbracci ed esultanze tra i giocatori e i membri dello staff, in primis Luciano Spalletti. Il CT ha ringraziato la squadra con un post su Instagram: "Se anche l’Italia sarà in Germania a giocare l’Europeo il merito è vostro… GRAZIE RAGAZZI!".