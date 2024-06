Euro 2024, ufficiali i numeri di maglia dei 26 giocatori Azzurri

Sarà il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini a raccogliere l'eredità di Antognoni, Baggio, Del Piero, Rivera e Totti, i grandi numeri 10 della storia della Nazionale che nei giorni scorsi sono passati da Coverciano. Tre anni fa, un infortunio non aveva permesso a Pellegrini di far parte del gruppo azzurro vincente agli Europei del 2021. Anche per questo, la maglia numero 10 avrà per il centrocampista un significato ancor più speciale.