Euro 2022, Azzurre alla conquista dell’Inghilterra con la musica di Ligabue

“Esprimiti in tutti i modi possibili, senza paura”, ha invece commentato Barbara Bonansea, anche lei tra le Azzurre scelte da Milena Bertolini per rappresentare l’Italia in terra inglese. La CT ha selezionato infatti le 23 calciatrici che prenderanno parte agli Europei al via il 6 luglio: eccole nella foto ufficiale con la nuova maglia scattata proprio questa mattina, lunedì 27 giugno, in una delle ultime giornate in Italia.