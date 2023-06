Dopo la Spagna: la finale per il terzo posto in Nations League, il post di Bonucci

L’Italia di Roberto Mancini non è riuscita a superare l’ostacolo Spagna e, come la scorsa edizione, si giocherà il terzo posto nella “finalina” della Nations League in programma domenica 18 giugno alle ore 15 a Enschede, nei Paesi Bassi. Affronteremo i padroni di casa dell’Olanda. Ecco cos’ha lasciato in eredità la partita di ieri sera, tra il post di scuse di capitan Bonucci e alcune statistiche che sono state ritoccate al rialzo.